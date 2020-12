L’Associazione Nazionale Ambulanti–Ugl Crotone incontra il sindaco di Rocca di Neto

L’Associazione Nazionale Ambulanti-Ugl, dopo gli incontri produttivi dei giorni scorsi con l’assessore regionale Fausto Orsomarso, con vari rappresentanti dei Comuni, con il prefetto di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta e con il presidente dell’Anci Francesco Candia, ha incontrato il sindaco di Rocca di Neto Alfonso Dattolo.



“L’Associazione ormai radicata in tutta la Calabria – dichiarano il presidente regionale Mario Pino, il segretario regionale Vincenzo Buccinà e il presidente provinciale di Crotone Salvatore Scerbo – ha promosso una serie di incontri nella provincia di Crotone per spingere alle riaperture dei mercati e promuovere iniziative in favore del nostro comparto, ormai notoriamente tra quelli più danneggiati da questa emergenza socio-sanitarie. Come Associazione – spiegano Pino, Buccina e Scerbo – abbiamo incontrato tra gli altri il sindaco di Rocca di Neto Alfonso Dattolo, con il quale si è instaurato un rapporto istituzionale cordiale e propositivo. L’associazione – rivendicano i dirigenti Pino, Buccinà e Scerbo – ringrazia il sindaco per aver ritirato l’ordinanza precedente ed adeguarsi al nuovo Dpcm in base alla nuova situazione pandemica”.

“Come associazione – specifica il presidente provinciale Scerbo – abbiamo trovato disponibilità massima da parte del sindaco per riavviare il regolare svolgimento del mercato settimanale del lunedì, nell’occasione abbiamo avuto modo di parlare dell’organizzazione commerciale su aree pubbliche. La nostra associazione – conclude Scerbo – continuerà nell’azione di promozione e tutela del nostro settore, infatti nei prossimi giorni avremmo ulteriori incontri con i sindaci della provincia di Crotone”.