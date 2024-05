L’associazione “Io autentico” dona una hugbike al Comune di Serra San Bruno: nuovi passi per una maggiore inclusione sociale

Accrescere i momenti di inclusione regalando al tempo stesso emozioni da condividere. Con questo scopo e per effetto di una crescente collaborazione, l’associazione “Io autentico”, guidata dalla presidente Francesca Iorfida, ha donato in comodato d’uso gratuito per un anno (ma il periodo potrà essere esteso su richiesta) una Higbike al Comune di Serra San Bruno, Capofila dell’Ambito territoriale sociale. Si tratta della cosiddetta “bici degli abbracci”, un tandem progettato e realizzato in modo che il passeggero posteriore guidi la bici, abbracciando di fatto il passeggero che sta davanti in tutta sicurezza. L’hugbike consente pertanto l’uso della bici anche alle persone con autismo, sindrome di Down, non vedenti, ipovedenti o altre disabilità, garantendo la benefica sensazione di controllare la bici. (Prosegue dopo la foto)



La consegna è avvenuta in mattinata in piazza Carmelo Tucci. L’hugbike sarà custodita nei locali del Parco delle Serre, che gestirà le prenotazioni. L’obiettivo è quello di consentire un ampio e corretto utilizzo, favorendo il benessere fisico ed emozionale di coloro che vorranno fare un giro nel rilassante contesto della cittadina della Certosa. L’ambiente serrese – a partire dal viale alberato che conduce al monastero bruniano, peraltro chiuso al traffico veicolare nei fine settimana oltre che nel periodo estivo, senza dimenticare il centro storico – agevola infatti queste attività che provano ricadute positive dal punto di vista delle relazioni personali e degli stimoli all’azione.

“L’iniziativa – ha affermato Iorfida – si inserisce nel più vasto progetto che mira a permettere al territorio di avere un’opportunità di valorizzare il turismo e soprattutto di potenziare il percorso di inclusione”. Sulla stessa lunghezza d’onda il commento del sindaco Alfredo Barillari, che ha spiegato che “in coerenza con quanto di buono fatto con l’Ambito, proseguono le attività volte a promuovere l’inclusione sociale. A breve – ha aggiunto – provvederemo ad acquistare tre carrozzine accessoriate per il trekking inclusivo con il finanziamento ottenuto a seguito della partecipazione all’avviso regionale ‘Sport e Inclusione’”. Soddisfatto anche il consigliere con delega ai Servizi sociali Carmine Franzè che ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale in “un settore che merita grande attenzione”.