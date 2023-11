L’associazione “Incrociamenti” si unisce al Comitato “San Bruno” nella lotta per la difesa dell’ospedale

L’associazione “Incrociamenti” aderisce alla manifestazione del 30 novembre, indetta dal Comitato civico “San Bruno”, che si terrà presso la Cittadella regionale, in difesa dell’ospedale “San Bruno” e a sostegno del ricorso presentato dallo stesso Comitato al Tar della Calabria che, nella sostanza, chiede “la modifica del Dca relativo al riordino del Piano per la rete ospedaliera della Regione e nel quale il nosocomio viene praticamente declassato, ancorchè ubicato in zona disagiata e di montagna, a Casa della salute o di che altro s’intenda parlare”.

“Si passa così – spiega il vicepresidente Domenico Dominelli – da ospedale del futuro, di scopellitiana memoria, a una non ben meglio definita struttura territoriale di cui peraltro non sono chiari i contenuti, dunque dalla prospettiva incerta (per usare un eufemismo) nonostante gli sforzi della retorica politica che rende compatibili le due strutture (ospedale e CdS) e la cui osmosi non convince nessuno, men che meno il Comitato ‘San Bruno’” che infatti torna alla Cittadella per protestare e per la difesa del diritto alla salute. “Noi – sostiene Dominelli – ci mettiamo al fianco del Comitato, intanto con un nostra presenza numerosa alla protesta del 30 novembre, con un appello a tutte le altre associazioni per una fattiva condivisione, perché consapevoli che lo smantellamento di quello che rimane della sanità pubblica in questo comprensorio e la chiusura dell’unico presidio sanitario ancora in vita, che è appunto l’ospedale ‘San Bruno’, possa dare il colpo di grazia a un territorio che da sempre soffre la mancanza di servizi e di infrastrutture (basti solo pensare che per un breve tratto di superstrada ci son voluti ben 50 anni di lotte e di proteste) di cui sono evidenti i segni del degrado e della povertà e che spinge i giovani e giovanissimi a scappare, con un triste primato, quello cioè di essere diventata la zona interna più spopolata dell’intera Calabria”. Il rappresentante dell’associazione avverte con preoccupazione che “la politica e le istituzioni, a iniziare dalla Regione Calabria quale Ente programmatorio, latitano, improvvisano, danno i numeri, trascurando che per riequilibrare i territori, per tamponare il crescente spopolamento, non serve essere bravi ragionieri per far quadrare i conti ma vanno fatte scelte chiare e coerenti in funzione di uno sviluppo nel quale anche le zone più disagiate abbiano le stesse opportunità rispetto al resto della Calabria”. “Non chiediamo privilegi – sottolinea Dominelli – ma solo iniziative mirate ed efficaci, utili per affermare il nostro diritto ad un’esistenza dignitosa, a iniziare dal diritto alla salute che si esercita solo in presenza di servizi sanitari, ospedalieri e territoriali, che per questo vanno potenziati non cancellati arbitrariamente con un colpo di spugna. L’ennesimo scippo – prosegue – diventerebbe per noi letale perché allo smantellamento del presidio ospedaliero si aggiunge, com’è noto, la carenza assoluta dei servizi territoriali, per cui non ci resta che scappare altrove, forse meglio dal privato, perché questa è ormai la tendenza”. Per questi motivi, l’associazione “Incrociamenti” respinge con decisione “la scelta sciagurata della chiusura a cui ci opponiamo con tutte le nostre forze, utilizzando gli strumenti democratici consentiti”. “Queste – precisa Dominelli – sono le ragioni che ci spingono a sostenere una lotta giusta, per una difesa ad oltranza del nostro diritto a rimanere nella nostra terra, ad una esistenza dignitosa che guardi con fiducia al futuro dei nostri figli. Se verrà meno questa speranza, se i servizi verranno inopinatamente smantellati, se la sanità diventerà un lusso per pochi, se l’ospedale ‘San Bruno’ si spegnerà inesorabilmente, come sta avvenendo, vi chiederemo – conclude – soltanto di evacuare questa zona, perché verrebbero a mancare le condizioni minime di civiltà per tenere in vita questi territori e la gente che vi abita”.