L’associazione “Fraternità Bruniana” ringrazia i partecipanti alla presentazione della mostra presepiale: “L’obiettivo è volare in alto”

A seguito del successo della mostra presepiale organizzata dall’associazione “Fraternità Bruniana” che ha incantato i numerosi visitatori, i promotori hanno voluto riconoscere “grande merito all’artista Dina Giancotti che, ha visto lontano e in questi concitati giorni di allestimento ha speso tutta se stessa con la sua esperienza, con caparbietà, decisione, determinazione e maestria curando nei minimi particolari l’organizzazione della esposizione e assicurandone l’ottima riuscita”.

L’associazione ha inoltre ringraziato “gli artisti che, con la loro preziosa partecipazione e con le loro ‘creature artistiche’, hanno resa meravigliosa ed emozionante la manifestazione; il professor Vincenzo D’Agostino, vicario dell’Istituto comprensivo ‘Azaria Tedeschi’ e la professoressa Maria Grazia Carchidi, presente in rappresentanza della professoressa Emanuela Veraldi, che ha guidato e seguito i ragazzi nell’esecuzione presepiale”.

Particolare omaggio anche “alla delegazione comunale, composta dal sindaco Alfredo Barillari, dall’assessore Sabina Maiolo e dal consigliere con delega all’Istruzione Raffaela Ariganello”.

“Un forte e riconoscente ringraziamento – hanno aggiunto i promotori – va al presidente della nostra associazione Priore frate Franco Lio e alla dottoressa Claudia Sacco per il grande impegno profuso affinché la nostra associazione possa realmente volare in alto. Un grazie particolarmente sentito va al dottor Brunello Calvetta il quale, nonostante i suoi numerosissimi impegni, che molto spesso lo portano lontano anche dalla nostra nazione, ha voluto esserci, onorandoci della sua presenza. Il dottor Calvetta ha altresì manifestato la propria volontà e il desiderio di iscriversi (e quindi di far parte attiva) alla nostra associazione, la quale non potrà che arricchirsi con la sua graditissima e preziosa presenza.

Ed infine – hanno concluso – grazie a tutti coloro i quali con la loro numerosa e per noi molto gradita presenza, con i loro giudizi molto positivi sugli elaborati presentati, e in generale su tutta la manifestazione, hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento”.