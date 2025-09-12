L’associazione “Condivisioni” presenta “Trekking d’autore”: l’immersione nella natura come esperienza emozionale

L’associazione “Condivisioni” ha promosso, nell’ambito del progetto “Arte, natura, cultura: la rinascita dei borghi” (rientrante nell’Avviso pubblico regionale “Sostegno e promozione turistica e culturale PAC 2014/2020 promosso dal Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura, Biblioteche, Musei, Teatri”) l’iniziativa “Trekking d’autore” che avrà luogo sabato 20 settembre a partire dalle ore 16.

L’evento, presentato dal direttore del Parco delle Serre Francesco Pititto, prevede il ritrovo presso il piazzale della Certosa con successivo spostamento lungo il Sentiero Frassati che ospiterà una mostra itinerante a cielo aperto dedicata alle bellezze naturalistiche e alle biodiversità del Parco delle Serre a cura del fotoreporter Bruno Tripodi. Particolare sarà il trekking serale con l’associazione “Vivi Serra San Bruno” che condurrà fino all’ “albero delle fate”. Il percorso si presenta adatto a tutte le fasce d’età e punta a regalare un’esperienza emozionale facendo immergere ogni partecipante nel mondo della natura e consentendogli di ascoltarne suoni e silenzio, di apprezzarne colori ed odori. Un’avventura, insomma, alla scoperta del fascino dei luoghi incontaminati ed anche di se stessi.