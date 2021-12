L’assessore Raffaela Ariganello nominata coordinatrice di Azzurro Donna di Serra San Bruno

L’assessore Raffaela Ariganello è stata nominata coordinatrice comunale di Azzurro Donna di Serra San Bruno. L’indicazione è stata formulata dalla coordinatrice regionale di Azzurro Donna Maria Josè Caligiuri in accordo con la coordinatrice nazionale Catia Polidori e d’intesa con il coordinatore regionale di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.

“Questo incarico – ha commentato Ariganello – mi riempie di orgoglio e mi stimola, ancora di più, a lavorare per i più sani valori che devono essere alla base dell’impegno politico dei moderati e a diventare un punto di riferimento per il nostro comprensorio per coloro che si vogliono avvicinare a questa splendida realtà. Ringrazio per la fiducia accordata i vertici di Azzurro Donna Catia Polidori, Maria Josè Caligiuri e Maria Grazia Pianura, persone straordinarie e sempre in prima fila nel processo di valorizzazione della donna quale fonte essenziale di vita, di energia e di idee per tutte le società. Un grande ringraziamento al senatore Giuseppe Mangialavori per la sua instancabile attività per la difesa e la promozione del territorio”.