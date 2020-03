L’Asp di Vibo smentisce un quotidiano on line: “Nessun nuovo caso in provincia”

L’Asp di Vibo Valentia ha diffuso un comunicato stampa che, di seguito, pubblichiamo:

In riferimento all’articolo pubblicato stamane su un giornale on line dal titolo “Raddoppia il numero dei contagiati a Vibo: otto nuovi casi positivi”, si precisa che tale notizia è priva di qualsiasi fondamento.

Si ribadisce che ad oggi i casi risultati positivi nell’ambito della Provincia di Vibo Valentia sono e rimangono otto e si riferiscono ai casi precedentemente comunicati.

Nell’invitare i cittadini vibonesi ad una fattiva collaborazione rimanendo in casa, ci preme rassicurare tutti gli utenti sulle numerose iniziative che l’Azienda sanitaria di Vibo Valentia ha messo in campo per ridurre al minimo i rischi della diffusione del contagio da covid-19 e sulle azioni avviate per affrontare una eventuale emergenza sanitaria.