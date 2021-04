L’ASP di Vibo ha avviato la campagna di vaccinazione anti-Covid anche per gli over 60

Prosegue senza sosta la Campagna vaccinale anti-covid della Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

In questi giorni sono in fase di completamento le vaccinazioni agli over 80 e ai soggetti fragili mediante la somministrazione delle seconde dosi.



Il Commissario Straordinario Maria Bernardi, su input del Commissario ad Acta Guido Longo, ha disposto l’avvio della somministrazione dei vaccini anche per gli over 60.

Da oggi infatti, tutti gli over 60 potranno registrarsi sulla piattaforma online raggiungibile tramite il seguente link: http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

Agli over 60 sarà somministrato l’Astrazeneca (ora Vaxzevria) raccomandato dalle direttive ministeriali e ritenuto, dagli organismi scientifici, un vaccino sicuro.

Tuttavia, per i polipatologici rientranti all’interno della categoria degli over 60, la valutazione sul tipo di vaccino da somministrare spetterà al medico vaccinatore sulla base della documentazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica e che l’interessato dovrà esibire allo stesso.

“E’ una corsa contro il tempo” – ha dichiarato il massimo responsabile della sanità vibonese Maria Bernardi- “E’ necessario procedere celermente nella campagna vaccinale nella chiara consapevolezza che maggiore sarà il numero dei soggetti vaccinati minore sarà il rischio di diffusione del virus” ha concluso il Commissario Straordinario.