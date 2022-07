Lucia Di Furia, Commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, ha dato disposizioni circa un accertamento interno di natura sanitaria in merito al decesso di M.S.G., un ragazzo di Taurianova di appena 21 anni.

Morte avvenuta al Polo Ospedaliero di Polistena dove il giovane era arrivato in seguito all’ingerimento di medicinali. Lì sarebbe stato preso in cura per 48 ore.