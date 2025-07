L’Asd Serrese 1973 ufficializza l’arrivo di Michele Zaffino: il bomber pronto a regalare reti ed emozioni

Si è conclusa positivamente la trattativa tra Michele Zaffino e l’Asd Serrese 1973. La società ha infatti annunciato l’ingaggio del bomber, che avrà il compito di mettere a segno le reti capaci di entusiasmare l’ambiente ed accendere i sogni dei tifosi. L’Asd Serrese 1973 era alla ricerca di un centravanti capace di far salire la squadra, di legare il gioco e di regalare una importante quantità di gol ed il profilo è stato individuato in Zaffino anche alla luce delle sue precedenti esperienze con il Soriano, la Vigor, il San Nicola, l’Asd Chiaravalle e il Montepaone e della conquista del “Pallone d’oro nazionale dilettanti”; le richieste di Zaffino (che sarà il capitano della squadra) erano invece quelle di garanzie riguardo la costruzione di una squadra altamente competitiva. Evidentemente queste condizioni sono state ritenute soddisfatte e si è giunti all’accordo definitivo in vista della prossima stagione. Dagli ambienti vicini alla dirigenza non trapelano nomi, ma pare che ci siano interlocuzioni ben avviate con altri elementi spicco da inserire nelle diverse zone del campo. Le ambizioni dei biancoblù sono crescenti, così come le aspettative dei tifosi stanno divenendo di rilievo. Le prossime settimane riveleranno di più sulle intenzioni di un gruppo che punta a “riportare il nome di Serra San Bruno in alto nel panorama sportivo calabrese”.