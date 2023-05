L’Asd San Nicola da Crissa conquista la Promozione

È Promozione per l’Asd San Nicola da Crissa. La squadra di mister Addesi, che quest’anno ha disputato il campionato di Prima Categoria, è arrivata in Promozione con la vittoria in casa contro il Girifalco. Un team costruito meticolosamente dal presidente Pasquale Fera e da tutta la società, fatto – come spiegato dallo stesso presidente – “da uomini prima ancora che da giocatori”. E l’obiettivo è la serie D: “Quella sannicolese è una comunità ambiziosa e sognatrice – ha affermato Fera – e, almeno nello sport, questi sogni si stanno concretizzando”. Grande soddisfazione per i tifosi, che hanno gremito lo stadio “Domenico Cina” ad ogni match, non facendo mai mancare il proprio sostegno al team. La gioia è così esplosa: lo stadio si è tinto di rossoblù, colori ufficiali della squadra, e i calciatori hanno portato in trionfo il mister e il presidente.