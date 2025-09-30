L’Asd San Bruno pronta a una nuova collaborazione con il Bari Calcio

L’Asd San Bruno, guidata dal tecnico Michele Zaffino (già Pallone d’oro dilettanti), ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al presidente del Bari Calcio Luigi De Laurentiis, figlio del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis salutando con soddisfazione l’avvio di una nuova e promettente collaborazione, destinata ad aprire ulteriori opportunità di crescita per i giovani atleti della società.

Con oltre 100 ragazzi tesserati, l’Asd San Bruno rappresenta ormai un punto di riferimento di rilievo per il territorio, capace di coniugare attività locali quotidiane con esperienze di livello nazionale. Non è la prima volta che la società calabrese si affaccia sul mondo del calcio professionistico: tra le tappe più significative c’è stata la partecipazione all’evento “Juventus Experience”, iniziativa della durata di tre giorni che ha permesso ai giovani calciatori di svolgere uno stage a stretto contatto con lo staff e i professionisti bianconeri.

Oggi, con l’avvio di questo nuovo percorso insieme al Bari Calcio, l’Asd San Bruno conferma la propria ambizione e il desiderio di continuare a dare visibilità al proprio territorio, offrendo esperienze di valore ai propri ragazzi.

I responsabili Michele e Salvatore Zaffino, insieme al presidente Cosmo Damiano Zaffino e al direttore generale Fernando Staltari, si sono detti “entusiasti e orgogliosi di questo traguardo che rappresenta un altro tassello fondamentale del progetto che stiamo portando avanti con determinazione e caparbietà” ed hanno sottolineato l’importanza del continuo confronto con il referente organizzativo SSC Bari e coordinatore del progetto SSC Bari Generation Away, Marco Barci.

Un passo che ribadisce, una volta di più, come l’Asd San Bruno sia tra le realtà più dinamiche e propositive del panorama calcistico dilettantistico del Sud Italia.