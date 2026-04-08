L’Asd “San Bruno” pronta a lanciare giovani talenti al I° Torneo “Coppa del Sud”

L’Asd “San Bruno” continua a distinguersi come una delle realtà più dinamiche e promettenti del panorama calcistico giovanile. Con passione, dedizione e un forte senso di appartenenza, la società porta avanti un progetto educativo e sportivo che mette al centro la crescita dei ragazzi, dentro e fuori dal campo.

Un nuovo importante traguardo è rappresentato dalla partecipazione al I° Torneo “Coppa del Sud”. A rappresentare con orgoglio i colori dell’Asd “San Bruno” saranno i giovani talenti Gabriel Idà, Michele

Padovano, Carmine Lacaria e Daniele Tassone, pronti a vivere un’esperienza unica e altamente formativa.

L’evento, in programma dall’1 al 3 maggio nella splendida cornice di Soverato, vedrà la partecipazione delle cinque selezioni regionali del progetto Bari Generation — Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata e Molise— e la presenza di tecnici di alto livello della SSC Bari, tra cui mister Nino Armenise, Mister Salvatore Cannito e mister Franco Zichella, insieme al referente organizzativo Marco Barci.

Per i ragazzi dell’Asd “San Bruno” sarà molto più di un torneo: sarà un’occasione di confronto, crescita e condivisione, in cui il calcio diventa strumento di amicizia, rispetto e divertimento. Valori che da sempre rappresentano il cuore pulsante della società.

Ancora una volta, la compagine serrese dimostra di essere un bagaglio di giovani promesse e un punto di riferimento per il territorio, capace di offrire opportunità concrete e momenti indimenticabili ai propri atleti.