L’Asd “San Bruno” in cima  alle classifiche: la compagine serrese vuole stupire ancora

Risultati sempre più sorprendenti per l’Asd “San Bruno”, che si conferma in vetta nelle categorie under 15 e under 17. Sotto la guida di mister Michele Zaffino, la compagine serrese ha ottenuto il passaggio alla fase finale e punta a stupire ulteriormente. Identico risultato per la categoria 2013/2014 agli ordini di mister Salvatore Zaffino: la voglia di dimostrare l’apprendimento della tecnica e la condivisione dei valori sportivi anima bambini e ragazzi che, con impegno e determinazione, portano avanti la loro passione.



Non possono che essere soddisfatti, dunque, il presidente Cosmo Damiano Zaffino ed il direttore generale Fernando Staltari che hanno creduto nell’affermazione del progetto sportivo. Esulta anche Michele Zaffino, che vede centrato “l’obiettivo di far crescere questi giovani che hanno riconosciuto l’importanza dei valori della sana competizione sportiva e del rispetto dell’avversario e che, insieme a noi, vogliono dare un contributo per lo sviluppo del territorio”.

Prosegue inoltre la collaborazione con il Psg: la presenza alle Pigiessiadi 2024, che avranno luogo dal 2 al 6 giugno presso il “Futura Club Itaca Nausicaa” di Corigliano-Rossano e dove saranno presenti 2000 atleti, è certa. Infine, è ormai tutto pronto per il grande “Torneo di Natale”: l’Asd “San Bruno” sarà ospite di una nota società lametina affiliata al Torino da 8 anni.