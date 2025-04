L’Asd “San Bruno” crescere ancora: Giovanni De Raffele e Bruno Ciconte entrano nello staff tecnico

Si arricchisce di nuove professionalità l’Asd “San Bruno”. Lo staff tecnico della compagine sportiva, infatti, si allarga e, con l’arrivo di Giovanni De Raffele e Bruno Ciconte, può giovarsi di ulteriore linfa in termini di esperienza ed entusiasmo. Strumenti che saranno necessari anche in vista dei prossimi rilevanti appuntamenti: tra il 16 ed il 18 maggio è previsto lo stage a Vinovo con i tecnici della Juventus, mentre dal 4 all’8 giugno sono in programma, nel villaggio “Itaca – Nausicaa” di Rossano, le Pigiessiadi con la partecipazione di 1.500 atleti provenienti da ogni angolo d’Italia. Dunque, si infittiscono gli eventi per i ragazzi guidati da mister Michele Zaffino, sempre più vogliosi di crescere dal punto di vista tecnico-tattico e sociale e di affrontare appassionanti sfide. Proprio per questo, l’organizzazione dell’Asd “San Bruno” (la cui scuola calcio conta ormai 110 iscritti) si perfeziona andando a coinvolgere tecnici capaci di portare un valido bagaglio di conoscenze e di fornire il giusto supporto in tutte le attività.