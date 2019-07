L’Asd Penta Vibo festeggia e programma il futuro

Un sabato di festa quello appena trascorso dagli avventori della piscina comunale di Vibo Marina e gestita dalla società natatoria Asd Penta Vibo.

Tanto divertimento dunque nel piazzale esterno alla struttura sportiva per celebrare degnamente un’annata ricca di successi e soddisfazioni per i giovani atleti che hanno gareggiato durante la stagione appena conclusa. Evidente quindi l’emozione del presidente del sodalizio sportivo, Daniele Murdà: “Abbiamo voluto celebrare con tutti gli iscritti, e con i loro cari, una stagione che è stata fondamentale per il futuro di questa struttura sportiva. Da una parte – ha affermato in particolare – abbiamo portato avanti il discorso agonistico riuscendo nell’impresa, seppur con un numero limitato di nuotatori, di trionfare su avversari con un’esperienza di gran lunga superiore alla nostra. D’altra parte siamo riusciti, a costo di immani sacrifici personali e di gruppo, a districarci ancora una volta nella giungla burocratica a cui una struttura del genere deve far fronte, non avendo però sempre, causa il momento politico incerto che attraversava l’ente comunale, un interlocutore affidabile che ci supportasse nel portare avanti un progetto sportivo che é nato per essere un bene comune di tutti i cittadini. Per il futuro siamo fiduciosi che le cose migliorino”. Il 18 luglio sarà l’ultimo giorno d’apertura per quest’annata poi, per la stagione 2019/20, le iscrizioni partiranno dal prossimo mese di settembre.