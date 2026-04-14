L’Asd Mfs  Sport Management presenta la seconda edizione del “Calvario Summer Games”

L’Asd Mfs è pronta a tornare protagonista con la seconda edizione del “Calvario Summer Games”, un evento che promette di animare l’estate con 30 giorni consecutivi di sport, spettacolo e divertimento.
Dal 15 giugno al 15 luglio, il Campo Calvario di Serra San Bruno diventerà il cuore pulsante di un programma ricco di iniziative pensate per tutte le età. Un mese intero dedicato alla condivisione, al movimento e ai valori autentici dello sport.
Tra le attività in programma: Torneo di calcio a 5, Torneo di calcio a 5 giovanile, Pallavolo, Dimostrazioni di danza, Yoga e pilate, Art marziali, Cinema all’aperto, Giochi e intrattenimento per tutti.
Un calendario fitto di appuntamenti che renderà ogni giornata unica, trasformando il “Calvario” in un punto di riferimento per chi vuole vivere un’estate diversa, all’insegna dello sport e dello stare insieme.
La seconda edizione del “Calvario Summer Games” non è solo un evento, ma un’esperienza: 30 giorni consecutivi per celebrare lo sport, il divertimento e la comunità.