L’Asd “Città di Serra San Bruno” si presenta: rinasce il sogno calcistico nella città della Certosa

La volontà condivisa è quella di riaccendere la fiaccola calcistica che da qualche anno si è spenta in una città che vantava un’importante tradizione nel mondo del pallone. Una volontà ferma, determinata che non si è arresa innanzi ai molteplici ostacoli e che finalmente si è trasformata in scenario concreto.

L’Asd “Città di Serra San Bruno” non è più una semplice ipotesi, ma è una splendida realtà fatta di giovani disposti ad impegnarsi per restituire un sogno – quello calcistico – ad una comunità che può rivivere emozioni sopite. Con la presentazione di piazza monsignor Barillari, nel cuore dell’estate serrese quando la cittadina della Certosa ribolle di residenti e visitatori festanti, ecco la presentazione ufficiale.

Pasquale Andreacchi (capitano), Giuseppe Pisani (vicecapitano), Luca Ciconte, Giuseppe Andreacchi, Matteo Pisani, Matteo Greco, Bruno Scrivo, Bruno Carnovale, Luigi Valente, Giuseppe La Rizza, Nazzareno Ienco, Michele Vavalà, Christian Tassone, Salvatore Pollicino, Bruno De Pasquale, Nicola Francesco Mazzarella, Francesco Zaffino, Francesco Muzzì: sono questi i ragazzi che si sono incaricati di riscrivere la storia calcistica serrese. A dirigerli sarà il mister Giuseppe Ariganello, alle loro spalle una società costituita da Bruno Calabretta (presidente), Salvatore Bonazza (vicepresidente), Raffaela Ariganello (segretaria), Raffaele Calabretta e Antonio Serrao. Particolare non secondario: si tratta di giovani provenienti dal circondario serrese, attaccati alla loro terra e orgogliosi delle loro origini.

Sul palco allestito da RS 98 dirigenza e allenatore hanno tracciato la linea: s’intende costruire “un progetto vincente, che mira al sociale”, ma soprattutto si punta a “riportare un sorriso” ed a “fare un salto di qualità”. Un’unica richiesta ai tifosi serresi: c’è bisogno di partecipazione e sostegno, che saranno ricompensati da momenti di sana passione sportiva. Intanto, disco verde all’affiliazione alla Figc.

In cantiere c’è anche un progetto di calcio a 5 femminile, che darà altra linfa e alimenterà l’entusiasmo.

Soddisfatto anche il sindaco Alfredo Barillari che vede “rinascere lo sport” e che rivendica i finanziamenti ottenuti che consentiranno di ammodernare il campo comunale.

Adesso parte il countdown: si attende l’inizio della nuova stagione, con un grande carico di speranze e aspettative.