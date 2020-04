Lascia l’ospedale in stato confusionale: la Polizia Stradale lo trova e lo riporta a casa

Nell’ambito dei servizi volti alla prevenzione dell’emergenza sanitaria “Covid 19”, personale della Polizia Stradale appartenente alla Sezione di Cosenza e dei reparti dipendenti, dislocati sulle arterie principali della provincia, giornalmente presta attività di soccorso pubblico e di vicinanza alla popolazione.



Nello specifico, nella tarda serata di sabato, ricevuta una nota operativa riguardante una persona appiedata che vagava sulla Strada Statale 18 in direzione di Praia a Mare, in un tratto scarsamente illuminato, per cui pericoloso per sé e per gli altri, agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Scalea si sono portati sul posto e, individuata la persona, un 54enne domiciliato nel Comune rivierasco, hanno prestato subito soccorso.

Questi, visibilmente stanco ed infreddolito e confuso, ha riferito agli agenti di aver lasciato volontariamente l’ospedale di Cetraro, dove era stato sottoposto ad esami a seguito di gravi stati d’ansia.

Compreso il caso umano, gli operatori hanno coordinato il rientro al domicilio dell’interessato con l’ausilio e dietro idonee direttive dei servizi sanitari competenti.