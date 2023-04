L’artista di origini serresi Antonio Caruso presenta la statua bronzea che sarà collocata nel santuario di San Francesco [FOTO]

L’artista di origini serresi, emigrato a Toronto, Antonio Caruso, presenterà il 2 maggio a Paola una statua in bronzo che sarà collocata nel santuario di San Francesco. La tecnica di realizzazione della statua è quella della scultura in creta pronta per essere riprodotta in cera, seguita poi dalla fusione in bronzo a cera persa.

Caruso è un artista internazionale: le sue opere fanno parte di collezioni private, così come di collezioni in musei, cattedrali e chiese sia in Nord America che in Europa. Le sue specialità artistiche sono l’affresco, la frescografia e la scultura in legno.

Notevoli sono anche le sue sculture in bronzo e marmo. È dunque un artista poliedrico che sa manifestare il suo talento attraverso una varietà di tecniche di pittura, scultura e mosaico. Al centro dei suoi lavori ci sono soggetti canadesi, inclusa la natura. Da sottolineare che alcuni anni fa, Caruso ha concesso alle Poste canadesi di riprodurre una sua scultura di un bambinello in legno per la stampa di un francobollo.