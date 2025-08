L’arte e l’amore al centro delle iniziative del “Serreinfestival” di domenica 3 agosto

Il “Serreinfestival” dedica all’arte la giornata di domenica 3 agosto. A partire dalle 17.00, in piazza monsignor Barillari, andranno in scena il workshop di acquarello e calcografia e la mostra illustrata “Anime e borghi” a cura di “Calabria illustrata”. L’evento sarà reso ancor più piacevole dall’aperitivo con prodotti tipici di “Ottoalitro”. Alle 18.30, in piazza Azaria Tedeschi, la mostra fotografica “Calabria: palcoscenico dell’amore” di Daniele Mangiardi proverà a sorprendere i visitatori anche con l’esperienza di realtà aumentata con visori 3d e l’esibizione musicale “Carma duo”. Prevista, inoltre, la premiazione dei vincitori del contest fotografico “Amore diffuso”.