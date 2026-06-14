L’arresto di Maurizio Chiarolla ha dato alle fiamme anche l’ipocrisia del PD

Dici Maurizio Chiarolla e dici Partito Democratico, dici Maurizio Chiarolla e dici Giuseppe Falcomatà. Eppure sembra che per una regola non scritta o, comunque, a noi celata, non se ne debba parlare, se non accennando, se non alludendo.

E invece no: il molto influente e molto autorevole rappresentante sindacale della Confsal-Fismic presso la sede dello stabilimento reggino della Hitachi con il PD e con il consigliere regionale già peggior sindaco della storia di Reggio Calabria i legami sono strettissimi, percorsi perfettamente sovrapponibili. A tal punto che, pur di candidare il molto autorevole dirigente del PD alla presidenza della popolosa e importante V Circoscrizione comprendente i quartieri Ferrovieri-Stadio-Gebbione, Sbarre, San Giorgio, Modena e San Sperato, i Falchetti hanno preferito separarsi dal resto del centrosinistra e andare a sbattere in infelice solitudine contro il muro della schiacciante sconfitta. Per carità, un muro che ha fatto loro, e alla coalizione tutta, tanto tanto male al termine del rettilineo posto alla fine del doppio mandato iniziato nel 2014 e terminato senza gloria e parecchia infamia con un’unica casetta di fortuna rimasta a fare riparo: la II Circoscrizione dove ha avuto la meglio Giovanni Muraca, un soldato appartenente alla schiera degli ex amici di Falcomatà ormai più numerosa dell’esercito dell’Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale.

Trascorso un paio di giorni dall’arresto, è opportuno mettere i puntini sulle i e precisare che, a dispetto di chi sta provando con sfacciata impudenza a ridimensionare l’accaduto a una vicenda giudiziaria di mera criminalità che, proprio per tale ragione, risulta politicamente ancor più angosciosa per i protagonisti, per i compagnucci di merendine scadute e, invero, per la città tutta. Partiamo da quest’ultima: prendere, per l’ennesima volta, coscienza di essere stata amministrata da giovanotti che, oltre ad essere gravemente incapaci di intendere e volere sul piano politico-amministrativo, hanno dimostrato, ancora, di avere una pericolosissima vicinanza con l’assenza di senno nel valutare le persone. E questo nella migliore delle ipotesi, perché l’opzione altra prevedrebbe una perfetta conoscenza del peso delle persone e qui entreremmo in una sfera che oltrepassa i confini dell’ambiguità doppiogiochista. Ricordare che Maurizio Chiarolla era stato premiato persino con il suo innesto nello staff fiduciario falcomatiano della Città Metropolitana rende ancor meglio l’idea di come sia stata amministrata la Cosa Pubblica nel corso di questi fottutissimi anni che hanno sputato in faccia all’onore di Reggio Calabria e della sua provincia.

Avere in pancia una figura apicale del Partito, ben accomodata nella Direzione provinciale del PD, che deve rispondere di reati da delinquente doc quali tentata estorsione e danneggiamento seguito da incendio, aggravati dal metodo mafioso, perché, a giudizio dei tanti riscontri raccolti nel corso delle indagini, intimidiva, minacciava e ordinava l’incendio di auto appartenenti a soggetti frapposti tra lui e le sue mire criminali sulle assunzioni all’Hitachi è un caso che dovrebbe scatenare un putiferio in una forza politica abile a simulare anche una parvenza di rispetto delle regole, dell’etica e della moralità e, dettaglio trascurabile, della legge. È evidente che al Partito Democratico di Reggio Calabria ormai risulta essere un esercizio assai ostico anche fingere di essere rispettabile.

Non si tratta di un singolo spuntato fuori dal nulla della giungla in cui prospera la malvivenza. No, qui si tratta di un sistema che ha avuto, con le azioni contestate dagli investigatori, l’impudicizia di riversare fiumi di fango sulla ragione sociale delle organizzazioni sindacali, deputate alla tutela e alla protezione delle istanze dei lavoratori e tramutate, a causa della spregiudicatezza dei Chiarolla in giro da queste parti, in piattaforme per assaltare la giustizia sociale: eterogenesi dei fini.

Il cinismo di chi opera senza scrupoli sarebbe contenibile se non ci fossero individui che, per opportunismo o viltà, di tali elementi distintivi si avvalgono dietro discorsi moralistici e conati di retorica. Questa è stata Reggio Calabria per dodici anni e continuare a ridurre la portata degli eventi che, in serie, hanno reso disonorevole l’immagine di forze politiche e sindacali, non rende un pessimo servizio solo ad essi, ma all’intero ordine sociale. Del resto prendere atto di quali siano le mani e le facce visibili a queste latitudini sotto la bandiera imbrattata del PD lascia intendere che per rimettere in asse quell’ordine sociale servirà ripassare fra qualche anno.