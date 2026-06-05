L’Arcidiocesi di Rossano-Cariati ospita la cerimonia “Sfogliando il codex” alla presenza dei vescovi calabresi

L’Arcidiocesi di Rossano-Cariati ospiterà l’8 e il 9 giungo prossimi la Sessione Estiva della Conferenza Episcopale Calabra (CEC), un importante momento di comunione, confronto e programmazione pastorale che vedrà riuniti tutti i Vescovi delle diocesi calabresi. In occasione di questo importante evento, si terrà un momento di alto valore simbolico, storico e spirituale: l’appuntamento con “Sfogliando il Codex”, la cerimonia di sfoglio del Codex Purpureus Rossanensis, l’antico evangelario greco miniato del VI secolo, riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO.



La solenne cerimonia si svolgerà lunedì 8 giugno alle 18:30 presso il Museo Diocesano e del Codex nel centro storico di Rossano, alla presenza di tutti i Vescovi della Calabria e delle autorità ecclesiastiche. Il prezioso manoscritto verrà sfogliato per mostrare una delle sue straordinarie miniature, unendo in un unico sguardo la sacralità del testo, la bellezza dell’arte bizantina e la viva tradizione di fede della terra calabra.