L’Arcidiocesi di Rossano-Cariati invita a contribuire alle iniziative solidali per sostenere le famiglie colpite dall’esondazione del Crati

L’Arcivescovo di Rossano-Cariati, Monsignor Maurizio Aloise e il Direttore della Caritas Diocesana, don Claudio Cipolla, esprimono profonda vicinanza e solidarietà alle comunità dei Comuni colpiti dall’esondazione del fiume Crati.



In questo momento di prova, l’Arcivescovo assicura la sua preghiera per tutti coloro che stanno vivendo ore di preoccupazione e difficoltà, rivolgendo un pensiero particolare ad anziani, bambini e a tutte le persone più fragili.

Sabato mattina, don Claudio Cipolla si è recato personalmente nei luoghi più colpiti per portare un primo segno di vicinanza e per valutare le necessità più urgenti delle famiglie evacuate e delle comunità colpite.

L’Arcidiocesi di Rossano Cariati invita tutti i fedeli e le comunità parrocchiali ad unirsi nella preghiera e, per quanto risulta possibile, a contribuire alle iniziative di solidarietà che si stanno attivando già in queste ore per sostenere le famiglie colpite dall’alluvione, cercando di rimanere uniti nella carità e nella speranza.