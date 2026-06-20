L’Arcidiocesi di Rossano-Cariati accoglierà la Domenica del Mare 2026

Sarà l’Arcidiocesi di Rossano-Cariati ad accogliere l’appuntamento Domenica del Mare 2026, appuntamento nazionale promosso per valorizzare il ruolo del mare, dei pescatori e dei marittimi, in programma l’11 e 12 luglio.

La manifestazione si aprirà sabato 11 luglio alle 18:00 al Molo Peschereccio di Cariati, nei pressi della Statua del Cristo, con la tradizionale Benedizione dei pescatori e dei pescherecci.



A seguire, nel Piazzale dell’Area Portuale di Cariati, si terrà il convegno dal titolo “Solidarietà verso i marittimi”, momento di riflessione e confronto sui temi legati al lavoro e alla vita delle comunità marinare.

Ad introdurre e coordinare i lavori sarà la prof.ssa Assunta Scorpiniti, direttrice del Museo del Mare di Cariati.

Porteranno i loro saluti:

Cataldo Minò, sindaco di Cariati;

il C.F. (CP) Tullio Arcangeli, comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, don Giuseppe Ruffo, direttore diocesano dell’Apostolato del Mare.

Interverrà don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e del Lavoro e dell’Apostolato del Mare.

Le conclusioni saranno affidate a Monsignor Maurizio Aloise, Arcivescovo di Rossano-Cariati.

Nel corso della serata è previsto anche un reading letterario dedicato al mare, una dimostrazione della “Scuola vela” Lega Navale Italiana, Sez. Cariati, oltre alla possibilità di visitare la mostra “Famiglie e barche della comunità marinara di Cariati”.

La manifestazione proseguirà domenica 12 luglio al Mercato Ittico di Schiavonea, a Corigliano-Rossano, dove alle 10:00 sarà celebrata la Santa Messa, presieduta dall’Arcivescovo Monsignor Maurizio Aloise.

Al termine della celebrazione si svolgerà la Benedizione dei pescatori e dei pescherecci, mentre i partecipanti potranno visitare la mostra “Ricordi Azzurri”.

La Domenica del Mare, è una ricorrenza a livello internazionale, fissata liturgicamente dalla Chiesa cattolica e da altre confessioni cristiane per la seconda domenica di luglio. È dedicata alla preghiera, al sostegno e alla riflessione sulle condizioni di vita dei lavoratori marittimi (la “gente di mare”) e delle loro famiglie.

Due giornate intense di spiritualità, cultura e condivisione che metteranno al centro il mare e quanti, ogni giorno, vivono e lavorano grazie ad esso, testimoniando il valore umano, sociale e religioso delle comunità marinare.