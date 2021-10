L’architetto e paesaggista Michelangelo Pugliese, vibonese di nascita e reggino di adozione, approda anche alla Biennale di Architettura di Pisa 2021

Dopo la recente partecipazione alla Biennale di Architettura di Venezia, il professionista ha avuto modo di esporre i recenti progetti sul tema della rigenerazione urbana, lo stesso è stato invitato dal comitato scientifico, nella città della Torre, per il suo progetto sulla “Forestazione urbana della città di Prato”, progetto già vincitore del finanziamento della Regione Toscana e del secondo premio al City Brand Landscape, presso la Triennale di Milano.

L’architetto, noto esperto sui temi della forestazione urbana e sulla rigenerazione, ha realizzato recentemente anche in Calabria un progetto di forestazione per Cittanova, anche questo vincitore di finanziamento da parte del Ministero dell’Ambiente e classificatosi tra le prime 13 città in Italia, come migliore pratica. “Bisogna cominciare a capire che per attrarre finanziamenti importanti, c’è sempre più bisogno di una adeguata progettazione, costruita per tempo e per le reali esigenze della comunità locali che vi abitano. I prossimi mesi saranno decisivi per la Calabria ed il Sud Italia ma, bisognerà investire in anticipo in progettazione e competenze” dichiara l’architetto, aggiungendo: “Vi è necessità di Bellezza e di Meraviglia, per poter costruire i nuovi paesaggi della contemporaneità” Un periodo, dunque, di importanti soddisfazioni sui temi del paesaggio che l’hanno visto vincitore di diversi premi e riconoscimenti, tra i quali la Medaglia d’oro sulla Rigenerazione urbana in Italia, presso il Festival “Rigenera” di Reggio Emilia (2020) e sempre nello stesso anno, per il premio Architettura e Città, promosso dalla Fondazione Mediterraneo di Napoli, città nella quale insegna presso la Federico II. Suoi progetti sono stati pubblicati sulle maggiori riviste nazionali ed internazionali, L’Espresso, Lotus International, Topscape, Abitare.