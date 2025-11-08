Laquintana torna a disposizione: “La Redel cresce settimana dopo settimana”

“Il gruppo cresce settimana dopo settimana”. A dirlo è Vanni Laquintana, ritornato da qualche giorno al lavoro con la squadra. “C’è ancora qualche fastidio, ma per adesso tutto ok”.

Cautela e prudenza sul suo impiego domani.

“Vedremo come procederanno i prossimi allenamenti”.

Il focus si sposta poi sul collettivo.

“Ancora la strada è lunghissima, il gruppo cresce settimana dopo settimana. Stiamo trovando degli equilibri, stiamo sistemando alcuni problemi normalissimi e presenti in qualsiasi squadra che inizia a giocare insieme ed a compattarsi. Stiamo percorrendo la strada giusta”.

Laquintana non sottovaluta l’avversario.

“Verranno qua con la voglia di vincere, però noi ci faremo trovare pronti per questa battaglia”.

Laquintana rilancia l’importanza del tifo per rendere il PalaCalafiore un vero fortino.

“Anche a causa del calendario abbiamo testato veramente poco l’effetto PalaCalafiore. Mi auguro di vederlo presto pieno”.

La speranza è di rivederlo in campo già da domani, anche i suoi punti, il suo apporto e la sua esperienza saranno fondamentali per i neroarancio.