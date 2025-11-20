L’Aps Cassari “Credere per Crescere” presente l’iniziativa “Un grido contro la violenza”

In occasione della settimana dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’Aps Cassari “Credere per Crescere” (sodalizio esistente da oltre due anni), durante la giornata del 22 novembre, intende rinnovare “con profondo senso di responsabilità l’impegno nel promuovere momenti di confronto e sensibilizzazione su una piaga sociale che continua a mietere vittime”. L’obiettivo è “dar vita a un incontro al quale saranno presenti, oltre alle Istituzioni e le Forze dell’Ordine, le associazioni del territorio e non solo”.



“Crediamo fortemente – spiegano i promotori – nella collaborazione e nel confronto tra realtà associative e istituzionali, perché siamo persuasi che solo attraverso un dialogo condiviso sia possibile costruire strumenti efficaci di prevenzione e sostegno”. Un ruolo fondamentale per trasmettere un messaggio speciale sarà quello dei bambini e dei ragazzi della scuola, i quali porteranno un loro piccolo contributo attraverso pensieri e riflessioni. La loro presenza rappresenta un segno importante: “educare al rispetto e alla non violenza fin dalla giovane età è – secondo gli organizzatori dell’evento – uno dei passi fondamentali per costruire un futuro migliore”. “Come associazione – aggiungono – riteniamo che la violenza sulle donne non sia un problema privato, ma una piaga sociale che riguarda tutti. Per questo continueremo a impegnarci affinché la nostra comunità possa essere sempre più attenta e sensibile”.

L’Aps Cassari “Credere per Crescere” ringrazia l’artista Barbara Pisano per “aver accettato l’invito a essere presente ed esporre la sua opera che ha ottenuto riconoscimenti di prestigio a livello nazionale, impreziosendo ulteriormente l’evento. Insieme ribadiremo che la violenza non deve trovare spazio in nessuna forma”.