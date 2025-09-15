L’appoggio incondizionato di Grillo a Occhiuto: “È la scelta per una Calabria che cresce”

“Le prossime elezioni regionali rappresentano un momento cruciale per il futuro della Calabria. È tempo di confermare una guida solida, competente e capace: quella del presidente Roberto Occhiuto e della coalizione di centrodestra”. Non che ci fossero dubbi, ma Alfonso Grillo certifica il suo posizionamento politico e ribadisce il suo sostegno a chi nell’ultima stagione ha guidato la Regione.

“In questi anni – sostiene il commissario del Parco delle Serre – il presidente Occhiuto ha dato prova di una leadership concreta e lungimirante, intervenendo con coraggio nelle aree interne, valorizzando le eccellenze del territorio e avviando opere infrastrutturali indispensabili. Lo ha fatto con una visione che mette al centro i cittadini, aprendo prospettive nuove di crescita e di sviluppo”. Dunque, un giudizio largamente positivo rafforzato da un rapporto schietto: “ne ho avuto la prova diretta nei tre anni in cui ho ricoperto, senza interruzioni, l’incarico di commissario del Parco naturale delle Serre, su nomina dello stesso presidente Occhiuto. In quel ruolo ho potuto toccare con mano la sua attenzione verso il nostro territorio, il sostegno costante e la volontà di trasformare le difficoltà delle aree interne in opportunità, con risultati eccellenti che sono sotto gli occhi di tutti”.

Poi, un passaggio squisitamente politico, che marca le distanze anche rispetto a chi ha fatto delle scelte differenti pur appartenendo alla stessa area: “Forza Italia è il mio partito. È qui che convergerà tutto il mio impegno, nella certezza che solo con una squadra forte e unita possiamo dare continuità al cambiamento avviato. Le nostre candidate e i nostri candidati sono espressione autentica dei territori, pronti a portare in Consiglio regionale competenza, radicamento e passione civile.

Per questo – conclude Grillo – invito tutti i calabresi a recarsi alle urne e a scegliere con convinzione Forza Italia e il presidente Roberto Occhiuto. Votare Forza Italia significa rafforzare il centrodestra, dare stabilità al governo regionale e costruire insieme una Calabria più moderna, più giusta e più forte”.