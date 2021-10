L’apertura di una nuova casa da gioco in Sicilia è possibile?

La passione per il gioco d’azzardo, in Italia, è un fenomeno sociale e culturale che ha radici ben radicate nel corso dei secoli. Non a caso il Belpaese rappresenta la nazione europea con la più alta spesa pro-capite destinata al gioco. Considerando questa forte tradizione che lega gli italiani al gioco d’azzardo, verrebbe da chiedersi come mai, sull’intero territorio nazionale, siano soltanto tre i casinò terrestri attivi in Italia: il Casinò Municipale di Sanremo, il Casino de la Vallée a Saint Vincent e il Ca’ Vendramin Calergi a Venezia.

Analizzando la posizione geografica di queste sale da gioco, poi ci si rende conto che si trovano tutte ai confini settentrionali del Paese. Eppure il Centro e il Sud Italia hanno una tradizione altrettanto consolidata per quanto riguarda il gioco d’azzardo, come dimostrano le diverse tipologie di carte diffuse a livello regionale. Basti pensare che la Sicilia, stando ai dati raccolti nel 2019, ospita l’11% dei giocatori italiani, stabilendosi al terzo posto per numero di giocatori sul territorio regionale, dopo Campania e Lombardia. La Sicilia è inoltre una regione ad elevatissimo potenziale turistico, che potrebbe essere ulteriormente implementato attraverso il lancio di nuove attrazioni relative al gioco d’azzardo.

Per questi motivi si è spesso discusso dell’apertura di una casa da gioco sull’isola: in particolare, si è parlato della possibilità di costruire un nuovo casinò in una location suggestiva come il castello Utveggio di Palermo, sul Monte Pellegrino, oppure di riaprire lo storico casinò di Taormina, dismesso a metà degli anni Sessanta. Il Casinò di Villa Mon Repos, a Taormina, era un vero e proprio emblema della dolce vita siciliana, frequentato da personaggi celebri del grande schermo internazionale come Cary Grant e Marlene Dietrich, ma nel 1965 non ricevette il rinnovo della licenza di gioco e dovette chiudere i battenti, con buona pace dei proprietari che lo trasformarono in un hotel extra-lusso tuttora operativo.

La riapertura di questa sala o la costruzione di un nuovo casinò in Sicilia potrebbero essere la soluzione a quella che può essere definita una vera e propria “fuga dei giocatori” verso Malta, dove numerosi casinò accolgono ogni giorno centinaia di appassionanti provenienti dalla vicina isola italiana. Grazie ad un regime fiscale agevolato per questo tipo di attività ludica, Malta è diventata in pochi anni un punto di riferimento a livello internazionale per i giocatori d’azzardo di tutto il mondo, con un volume d’affari pari al 13,6% dell’intero prodotto interno lordo nazionale. Applicare il modello maltese alla realtà siciliana è probabilmente impensabile, ma sfruttare il mercato del gioco d’azzardo per incrementare l’afflusso turistico potrebbe rappresentare un punto di svolta non solo per la Sicilia, ma per l’intera penisola.

Che cosa blocca, allora, la costruzione di nuovi casinò in Italia? L’avvento del gioco d’azzardo online ha sicuramento rivoluzionato gli equilibri a livello globale, privando i casinò di una fetta consistente di appassionati che preferiscono giocare online sui portali specializzati come Winorama casino e molti altri. Ma i casinò terrestri mantengono ancora oggi una forza attrattiva superiore a quella delle piattaforme di gambling, grazie ad un fascino unico che si esercita anche su chi non ha mai provato l’ebbrezza del gioco d’azzardo. Ecco perché i principali portali di gambling si adoperano per offrire un’esperienza di gioco sempre più realistica e verosimile, grazie alla nuova frontiera del Live Casinò in diretta streaming, dove croupier professionisti collegati in tempo reale da vere e proprie sale da gioco simulano le dinamiche tipiche dei casinò fisici, senza però riuscire a riprodurre quel senso di meraviglia e quell’eccitazione che solo chi entra in una vera sala da gioco può sperimentare.