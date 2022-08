L’apertura al culto della Chiesa Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle anime è un momento dalla grande valenza religiosa per la storia del Mezzogiorno

*di Giuseppe Barilaro – Una giornata storica, che rimarrà per sempre impressa a caratteri cubitali nel cuore delle migliaia di fedeli che in ogni parte del mondo trovano conforto e fonte di ispirazione nella vita e nelle opere di Natuzza Evolo, la mistica santa di Paravati.

La solenne consacrazione da parte del Vescovo Attilio Nostro della Chiesa Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle anime, che Natuzza ha prima sognato e poi fortemente voluto, costituisce ulteriore testimonianza del grande carisma di questa donna, minuscola nel fisico ma un vero e proprio gigante nella profonda religiosità e nella incrollabile fede nella forza salvifica di Maria Madre di Gesù.

Con l’odierna apertura al culto della chiesa viene finalmente suggellata una volontà spirituale che assume una valenza religiosa e culturale per l’intero Mezzogiorno d’Italia, al pari di quella che è stata la testimonianza di fede dell’altro grande mistico San Pio di Pietralcina.

Natuzza rappresenta per tutti quanti noi un riferimento imprescindibile: una luce, una parola di conforto ed un sostegno con la sua predisposizione al sacrificio ed alla sopportazione che trascende l’umano. Oggi, in un clima di festa e partecipazione condivisi, S.E. il vescovo Nostro e le tantissime autorità religiose e civili presenti hanno suggellato nella Provincia di Vibo Valentia la nascita della stella più alta e luminosa che, immaginata da Natuzza, brillerà per sempre rappresentando per i fedeli di Calabria e del mondo intero il punto di arrivo di una grande spiritualità.

Questa chiesa, così come fecero i Magi, segnerà la via irrobustendola di fede e, soprattutto, preghiera.

Noi tutti ne siamo orgogliosi e compiaciuti, predisponendoci con convinzione ed umiltà a fare nostri i precetti di Natuzza che, con la sua immensa testimonianza di fede permeata di amore, capacità di ascolto e predisposizione al sacrificio, ha saputo conquistare i cuori di tutti noi.

*sindaco di Acquaro