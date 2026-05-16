L’annuncio di Massa: “Lunedì partono i lavori sulla Sp 53 Vazzano-Vallelonga”

“Nonostante gli ultimi spiacevoli episodi, che hanno turbato la serenità mia e della mia famiglia, non mi piego ai condizionamenti e continuo a lavorare per il territorio”. È quanto afferma il sindaco di Vazzano, Vincenzo Massa, che annuncia l’avvio, previsto per lunedì, dei lavori sulla Sp 53 Vazzano-Vallelonga, chiusa da marzo per via dei danni cagionati dal maltempo. Il primo cittadino rivolge un sentito ringraziamento ai dirigenti Anas: “hanno mantenuto gli impegni assunti in occasione dell’inaugurazione della Trasversale delle Serre; non avevo dubbi”. L’inizio dei lavori sull’importante via di comunicazione fanno tirare un sospiro di sollievo non solo a Vazzano, ma a tutto il territorio delle Serre e delle Preserre, per i quali la Sp 53 rappresenta una strada strategica.