L’Andolina eletto alla guida della Provincia di Vibo, Mangialavori: “Il presidente che il territorio merita. Scelta vincente del centrodestra vibonese”

“Gli elettori-amministratori della provincia di Vibo Valentia hanno fatto una scelta chiara puntando sulle riconosciute doti e competenze di un presidente che saprà portare l’ente nelle condizioni che merita. Corrado L’Andolina è la guida di cui il territorio vibonese aveva bisogno”. Ad affermarlo è il deputato e presidente della commissione Bilancio della Camera, nonché coordinatore regionale di Forza Italia, on. Giuseppe Mangialavori, che non nasconde la sua soddisfazione per il trionfo del sindaco di Zambrone al termine delle elezioni di secondo livello svoltesi oggi.

“Forza Italia e l’intero centrodestra hanno dimostrato grande compattezza e senso di responsabilità riunendosi attorno alla figura di L’Andolina. Una decisione vincente, che premia ancora una volta la buona politica, la passione e la competenza: qualità che il presidente L’Andolina esprime in maniera esemplare e che metterà a disposizione dell’intero territorio provinciale. All’amico Corrado, certo del fatto che saprà dare alla Provincia quella svolta tanto attesa, giungano dunque i miei migliori auguri di buon lavoro”.