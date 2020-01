Lancia pietre e appicca un incendio a casa dell’ex compagna: subito arrestato dai Carabinieri

Martedì scorso, i Carabinieri della sezione radiomobile assieme ai colleghi della stazione Reggio Calabria Rione Modena, hanno arrestato L.D, 34enne, accusato di tentato omicidio, atti persecutori, minacce e danneggiamento.



L’uomo, durante la notte, si sarebbe recato dall’ex compagna ed iniziato a lanciare pietre e arance nei confronti dell’abitazione posta in Viale Aldo Moro, danneggiandone le vetrate. Avrebbe, inoltre, incendiato la tapparella del piano terra, mediante l’utilizzo di liquido infiammabile, facendo propagare le fiamme anche all’interno dell’appartamento.

La donna, accortasi del fumo, ha chiamato subito i Carabinieri che, giunti sul posto nell’immediatezza, hanno colto in flagrante l’uomo intento ancora a lanciare oggetti nei confronti dell’abitazione.

Una volta spente le fiamme, l’uomo è stato dichiarato in stato d’arresto e ristretto presso la casa circondariale di Arghillà, mettendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria reggina.

La donna, invece, una volta tranquillizzata dal militare specializzato per questi tipi di reati, è ritornata serenamente presso la propria abitazione.