L’Amministrazione di Dasà sostiene la candidatura di Tropea a Capitale della Cultura 2021: “È una realtà unica che non ha bisogno di presentazioni”

Fare sistema per creare una valida offerta culturale integrata e per valorizzare luoghi carichi di significato dal punto di vista storico e culturale, oltre che turistico.



È con questo scopo che l’Amministrazione comunale di Dasà sostiene la candidatura di Tropea a Capitale della Cultura 2021. “Siamo fermamente convinti – sostiene il sindaco Raffaele Scaturchio – della valenza culturale di Tropea, città che può diventare il simbolo della Calabria che ce la fa, di un territorio che punta sulle proprie eccellenze per rinascere e che non ha paura di confrontarsi. Tropea – aggiunge Scaturchio- non ha bisogno di presentazioni né nel contesto italiano, né in quello internazionale, perché la forza culturale sprigionata nel passato come nel presente la rende una realtà unica e da valorizzare. Può inoltre fungere da traino per tutto il Vibonese, che ha una importante storia da raccontare e che, per molti versi, è stato la culla della cultura”.