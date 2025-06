L’Amministrazione del “cambiamento” e le prossime elezioni comunali: Barillari e Federico ospiti di “On the news”

Il sindaco Alfredo Barillari e la vicesindaco Rosanna Federico saranno gli ospiti della seconda parte di “On the news” che andrà in onda sabato alle 11.30 sulle frequenze di Radio Serra. I vertici dell’Esecutivo comunale risponderanno alle domande dei conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza che verteranno sullo stato di attuazione del programma amministrativo, con particolare riferimento alle opere realizzate e alle criticità ancora esistenti. Barillari e Federico, in quanto componenti del gruppo “Liberamente”, volgeranno poi lo sguardo alle elezioni amministrative del prossimo anno replicando ai rilievi mossi nelle scorse settimane dagli altri movimenti politici locali.