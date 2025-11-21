L’Amministrazione comunale di Spadola commemora le vittime dell’alluvione del 1935 nel 90° anniversario della tragedia

Si è tenuta oggi la cerimonia commemorativa organizzata dall’Amministrazione comunale di Spadola in occasione del 90° anniversario dell’alluvione del 21 novembre 1935, una delle pagine più dolorose della storia locale. Durante l’iniziativa è stata svelata una targa commemorativa che riporta il livello raggiunto dall’acqua in quella tragica notte — oltre due metri — affinché nessuno dimentichi la forza devastante di quel nubifragio.

Nel corso dell’evento sono Inter il sindaco Antonio Maria Rosso, il vicesindaco Vitantonio Tassone, il parroco don Bruno Larizza e il professor Bruno Bertucci, pronipote di una delle vittime, che hanno rievocato con commozione le vicende umane e i drammatici avvenimenti che sconvolsero la comunità.

L’alluvione del 1935 colpì con violenza l’intero territorio: tutti i ponti sul corso dell’Ancinale e su molti affluenti furono distrutti o gravemente danneggiati; le piogge torrenziali causarono frane diffuse che aumentarono i danni e isolarono interi paesi. Ingenti furono le distruzioni anche nei territori di Mongiana, Serra San Bruno, Brognaturo, Simbario e Cardinale.

A Spadola la tragedia lasciò un segno profondo. Come riportato nel libro dei morti della Chiesa Matrice da don Francesco Ceravolo, quella notte persero la vita:

Giuseppe Valente, di 79 anni, travolto dalle acque nella propria abitazione, mentre con un gesto eroico sosteneva sulla finestrella dell’abitazione la figlia incinta e tre nipotini; i piccoli Maria Teresa Coda, di 5 anni, e Cosmo Bruno Coda, di 11 mesi, sorpresi nel sonno dalla furia dell’acqua nonostante il disperato tentativo della madre di salvarli.

Tra i simboli di quella devastazione vi fu anche il ponte in cemento che collegava Spadola a Brognaturo, anch’esso distrutto dalla piena (un dato storico che smentisce la credenza secondo cui fosse un ponte in legno).

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i cittadini intervenuti alla commemorazione, sottolineando l’importanza della memoria collettiva come fondamento della nostra identità e monito per le generazioni future.

“Ricordare – ha commentato il sindaco Rosso – significa rendere omaggio a chi non c’è più e rafforzare il legame con la nostra storia, affinché tragedie simili non vengano mai dimenticate”.