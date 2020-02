L’Amministrazione comunale di Drapia sostiene Tropea Capitale della Cultura 2021

L’Amministrazione comunale di Drapia sostiene concretamente la vicina Tropea, candidata ad essere Capitale della Cultura 2021. “Riteniamo – sostengono gli amministratori – che fare sistema sulle politiche culturali e di sviluppo locale possa rafforzare l’offerta culturale integrata di tutto il territorio e sia la direzione da seguire per lo sviluppo di medio-lungo periodo dei nostri territori. Abbiamo ritenuto opportuno sottoscrivere l’atto costitutivo e lo statuto del Comitato promotore Tropea 2021 per manifestare l’interesse di Drapia ad essere coinvolta nel processo di costruzione della candidatura della Città di Tropea a Capitale Italiana della Cultura 2021”.



Anche per questi motivi è stata approvata, con Delibera di Giunta, l’Adesione al Comitato Promotore candidatura della città di Tropea a Capitale Italiana della cultura 2021.

L’impegno assunto dall’Amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Porcelli è di “contribuire alla candidatura sostenendo l’iniziativa, facilitando e generando processi partecipativi e di animazione territoriale per il coinvolgimento delle comunità coinvolte anche mettendo a sistema i progetti, gli eventi e le manifestazioni che si svolgono nel proprio territorio. Fare sistema, lavorare in sinergia sulle politiche turistiche, culturali e di sviluppo locale è la via maestra per uno sviluppo concreto e che guardi al futuro dei nostri territori”.