L’Amministrazione comunale di Capistrano dona una corona di fiori da porre all’entrata del cimitero

L’Amministrazione comunale di Capistrano, guidata dal sindaco Marco Pio Martino, ha deciso di donare e far apporre all’entrata del cimitero una corona di fiori in memoria di tutti i defunti. “L’iniziativa dell’Amministrazione messa in piedi in occasione della ricorrenza del 2 Novembre – ha affermato Martino – è un monito di rispetto, di ricordo ma anche di speranza. Teniamo al ricordo dei momenti trascorsi con l’affetto dei propri cari e vogliamo esprimere un ringraziamento per aver consegnato alle nuove generazioni i sacrifici del passato e gli elementi necessari per le vittorie del futuro. Dai defunti, deriva uno dei più grandi insegnamenti di vita, la sofferenza ed i valori che oggi portiamo in eredità ai nostri figli. Per tutto ciò che hanno saputo concedere ad ognuno di noi, il gesto della nostra Amministrazione è un piccolo esempio per dire a tutti loro ‘grazie’. Nella speranza – ha concluso – che possano continuare a riposare nella vetta celeste in maniera serena e possano vegliare su tutti quanti noi”.