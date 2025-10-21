L’Amministrazione Comunale di Campana approva il progetto PNRR sulla digitalizzazione

Il 9 ottobre la Giunta comunale di Campana ha approvato la ricognizione e l’accertamento delle economie derivanti dai progetti finanziati dal PNRR sulla Digitalizzazione, per un importo pari a 101.814,02 Euro.
Somma derivante dalle economie dei progetti messi in opera tramite 9 diversi finanziamenti sulla transizione digitale del PNRR, relativi sia alla digitalizzazione che alla trasformazione digitale: una vera e propria rivoluzione digitale che proietta l’ente comunale al passo con le nuove tecnologie.
“E’ questo un provvedimento importantissimo – così come dichiarato dallo stesso sindaco di Campana Agostino Chiarello – proprio se pensiamo al triste destino cui i piccoli Comuni delle Comunità Montane sono costretti”.
Un provvedimento che, di fatto, stanzia un budget economico importante sul potenziamento delle infrastrutture digitali, dei servizi ICT/APP digitali del Comune, hardware che sono necessari al funzionamento dei servizi digitali implementati per un budget stanziato di 50.907,01 Euro.
La destinazione di un’ulteriore somma di denaro dello stesso importo andrà invece erogata per le azioni necessarie alla formazione e all’aggiornamento del personale, per l’adozione di tutte le soluzioni digitali realizzate e dei canoni annuali per il mantenimento di tutti i servizi digitali implementati.