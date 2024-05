L’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno istituisce la short list per supervisore di assistenti sociali: domande aperte fino al 3 giugno

L’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno ha pubblicato un Avviso pubblico per l’istituzione di una short-list di esperti, alla quale attingere per il conferimento di incarichi professionali finalizzati allo svolgimento di attività di supervisione individuale e di gruppo a favore delle assistenti sociali impiegate nei servizi sociali.

La supervisione professionale sarà assicurata con lo scopo di sostenere le assistenti sociali nell’elaborazione teorica, nel collegamento teoria-prassi, nel rafforzamento dell’identità professionale, nella rielaborazione della propria esperienza professionale, nella capacità di lavorare in gruppo, nella capacità di controllare i propri sentimenti, creando una distanza equilibrata dell’azione per vedere, analizzare e valutare con lucidità la dimensione emotiva e metodologica dell’intervento.

Per poter partecipare è necessario possedere diversi requisiti professionali specifici: essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’iscrizione all’Albo degli assistenti sociali; essere regolarmente iscritto all’Albo degli assistenti sociali; essere in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio della professione, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.P.R. 137/2012; esercitare la professione di assistente sociale da almeno 5 anni; possedere comprovata formazione nella materia; essere in possesso di documentabile esperienza nella supervisione di assistenti sociali afferenti ad équipe di lavoro nell’ambito di enti pubblici e/o enti del privato sociale che svolgano funzione pubblica; non essere dipendente di uno dei 19 comuni facenti parte dell’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno (Acquaro, Arena, Brognaturo, Capistrano, Dasà, Dinami, Fabrizia, Gerocarne, Mongiana, Nardodipace, Pizzoni, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Vallelonga e Vazzano) da almeno sei mesi.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse via Pec all’indirizzo: info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 03/06/2024.