L’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno cerca educatori professionali: aperte le iscrizioni alla short list

L’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno cerca professionalità esterne al fine di dare esecuzione ai progetti in campo sociale. In particolare, nei giorni scorsi è stata pubblicata una manifestazione d’interesse con lo scopo di creare una short list di educatori professionali. Potranno presentare l’istanza coloro che, alla data di presentazione della domanda, risulteranno in possesso della qualifica di educatore professionale.

Le figure professionali interessate a presentare domanda d’iscrizione alla short list dovranno avere diversi requisiti: essere in possesso della laurea triennale o titolo equipollente; essere in possesso di certificazione e documentazione da cui si evinca la pregressa esperienza acquisita esclusivamente nel settore pubblico, nell’ambito di competenza; avere una buona conoscenza della lingua inglese o francese; essere dotati della patente categoria “B” o, in alternativa, avere la disponibilità a spostarsi in maniera

autonoma e senza alcun rimborso spese nei territori dei Comuni dell’Ambito. La domanda di iscrizione – contenente gli allegati previsti e che andrà presentata all’indirizzo Pec: info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it entro il 25 maggio – dovrà essere accompagnata dalla certificazione o dalla dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità di Partita Iva. Non è indispensabile possedere l’attestato di formazione A.B.A (Applied Behaviour Analysis), ma l’eventuale possesso di tale titolo darà diritto all’inserimento in una specifica sezione della short list.