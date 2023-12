L’Ambito territoriale di Serra San Bruno stabilizza 7 assistenti sociali. Barillari: “I primi a tracciare questa strada in Calabria”

L’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno (Comune Capofila di Serra San Bruno) ha provveduto a stipulare i contratti a tempo indeterminato con 7 assistenti sociali (un part time 88% e 6 part time 50%, ma con l’impegno a provvedere all’integrazione oraria) che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione. Le 7 assistenti sociali prestano servizio nei 19 Comuni ricadenti nell’Ats (Serra San Bruno, Acquaro, Arena, Brognaturo, Capistrano, Dasà, Dinami, Fabrizia, Gerocarne, Mongiana, Nardodipace, Pizzoni, San Nicola da Crissa, Simbario, Spadola, Sorianello, Soriano Calabro, Vazzano e Vallelonga): fondamentale è stato il lavoro sinergico condotto dal primo cittadino serrese Alfredo Barillari che, con il supporto tecnico-amministrativo del responsabile dell’Ufficio di Piano Salvatore Sibio, ha raccolto l’adesione dei colleghi rispetto alla proposta di destinare in maniera stabile la quota del Fondo di solidarietà comunale al potenziamento dei Servizi sociali. Il percorso di stabilizzazione, che aveva visto una prima svolta con l’Assemblea dei sindaci del 14 dicembre 2022, ha avuto il via libera della Cosfel il 14 dicembre scorso, esattamente ad un anno di stanza dal disco verde del livello politico locale. Parere necessario perché il Comune Capofila versa in stato di dissesto finanziario (quindi una difficoltà in più c’è stata sul cammino effettuato) ed ha assunto le assistenti sociali collocandole in extra dotazione organica.

Nella tarda mattinata, alla presenza dei sindaci ed in un clima di festa, ha avuto luogo la sottoscrizione dei contratti. “Abbiamo centrato un obiettivo che ci siamo posti fin dall’inizio – ha commentato Barillari – riconoscendo che con una struttura stabile si programma e si realizza meglio. Siamo soddisfatti di aver potenziato i Servizi sociali d’Ambito, ma la strada non è stata semplice. Eppure abbiamo tracciato per primi in Calabria una linea che altri avranno la possibilità di seguire. Grazie alla costanza ed alla determinazione, siamo riusciti a far parlare la stessa lingua a 19 sindaci. Così, abbiamo prima sottoscritto la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, poi siamo riusciti (giugno 2022) a far approvare il primo Piano di Zona della storia di Serra San Bruno, infine a giungere alla stabilizzazione delle assistenti sociali. L’Assemblea dei sindaci, che in passato aveva carattere assai saltuario, adesso si riunisce e decide con regolarità; i fondi vengono recuperati ed utilizzati; l’impegno per il sociale è stato moltiplicato. La nostra missione – ha aggiunto – non finisce qui, perché abbiamo intenzione di rafforzare ulteriormente l’apparato che ci consente di dare risposte su un settore così delicato come quello sociale”. Soddisfatto anche il consigliere con delega ai Servizi sociali del Comune di Serra San Bruno Carmine Franzè, secondo il quale “ragionando e lavorando insieme si possono superare gli ostacoli e raggiungere traguardi importanti”. “Stiamo offrendo risposte concrete agli utenti – ha concluso – ma anche ad operatori del settore che, dopo tanti anni di servizio, finalmente hanno ottenuto dal punto di vista lavorativo la meritata serenità”.