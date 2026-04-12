Gara bellissima al Boccioni.

L’Amaro Dhelios tira fuori l’orgoglio, tenuta e voglia di vincere e strappa il diritto a giocare la terza partita.

Termina 3-2 la sfida contro la Sprovieri Volley Corigliano.

Questi i set: 16-25,25-17, 26-24,15-25 e 15-10.

La disputa tra le due compagini avrà il suo epilogo sabato 18 aprile alle 19, nuovamente a Corigliano.

È stata una gara caratterizzata da set speculari.





In quelli persi dagli amaranto, la Dhelios ha pagato una mancata precisione in ricezione, soffrendo in fase side-out.

Il muro è stato fondamentale, generoso ed energico. Infatti, tanti palloni hanno permesso ai ragazzi di Roberto Daquino di difendere e contrattaccare.



Nella quinta frazione, durante la quale fanno spesso la differenza la tenuta mentale, la riduzione degli errori e la gestione della ricezione, nonché dell’attacco, i reggini hanno spiccato il volo verso il pari nella serie che hanno imposto il proprio gioco, chiudendo il match.