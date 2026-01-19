L’Amaro Dhelios strappa un punto in trasferta

I segnali visti in Coppa Calabria, per una ridotta, ma combattiva, Dhelios, sono positivi.

Toccherà continuare a lottare pallone dopo pallone per migliorare la classifica e provare a salvarsi.

Gli amaranto cedono il passo 3-2 sul campo della Volo Virtus Lamezia, team che aveva vinto 0-3 nella sfida di andata giocata al PalaBoccioni.



25-14, 21-25, 27-25, 15-25 fino al tie break terminato 15-11.

Gli amaranto non giocano bene nel primo set.

Solo i lametini in campo, pronti a chiudere la pratica.

Nel secondo set, però, i ragazzi di Roberto Daquino si scuotono iniziando ad alzare il livello, soprattutto a muro ed in difesa.

Rocambolesco il terzo set, in cui, sul 25-25, gli amaranto hanno commesso due errori-punto.

Molto bene il quarto set.

Nel tie break, Lamezia parte forte, Reggio tenta la rimonta, fino al 12-10, ma troppo tardi.

Una bella partita in cui la Dhelios ha fatto capire che c’è ancora tempo per recuperare.

Molto bene Gallitelli per gli ospiti.

Per la Dhelios, Dodo Scopelliti positivo in tutti i fondamentali.

Complessivamente, un match, quello contro il team lametino rinnovato rispetto ala gara di andata, che fa sperare, con difese inedite ed un apprezzabile gioco corale. I reggini strappano un punto in trasferta e guardano con fiducia ai prossimi impegni.

Il 24 gennaio sarà sfida casalinga al Boccioni, contro la capolista Olimpia Bagnara, vincente3-1 contro Corigliano nell’ultimo turno.

Due giorni prima, invece, ultimo atto, nella Coppa Calabria “Memorial Giancarlo Nasso” sul campo della Luck-Tigano, presso l’Istituto Righi alle 20.15.