L’Amaro Dhelios ritrova il successo

Secco 3-0 per l’Amaro Dhelios Reggio Calabria che emula la prima squadra, vincente a Valenza, nel playoff per la A2 contro la Negrini CTE Acqui Terme, e ritrova il successo.

Si gioca per l’undicesimo posto in Serie C.

Amaranto orfani di due ricevitori-attaccanti importantissimi come Cucè e Scopelliti. Mister Daquino ha schierato come attaccante il libero Marco Cappello, che non ha per niente sfigurato.

Avere i due liberi in campo ha permesso di avere maggiore qualità in ricezione e difesa.

Un altro fondamentale che ha funzionato bene è stato il muro.

Ha contribuito ad ottenere la vittoria, anche giovanissimo Davide Zerbonia, classe 2012, mandato in campo in tutti i set.

25-20, 25-17 e 25-22 il computo dei parziali.

Sfida al meglio delle 3 gare: il 9 maggio si giocherà al PalaFerraro di Cosenza.