Secco 3-0 per l’Amaro Dhelios Reggio Calabria che emula la prima squadra, vincente a Valenza, nel playoff per la A2 contro la Negrini CTE Acqui Terme, e ritrova il successo.
Si gioca per l’undicesimo posto in Serie C.
Amaranto orfani di due ricevitori-attaccanti importantissimi come Cucè e Scopelliti. Mister Daquino ha schierato come attaccante il libero Marco Cappello, che non ha per niente sfigurato.
Avere i due liberi in campo ha permesso di avere maggiore qualità in ricezione e difesa.
Un altro fondamentale che ha funzionato bene è stato il muro.
Ha contribuito ad ottenere la vittoria, anche giovanissimo Davide Zerbonia, classe 2012, mandato in campo in tutti i set.
25-20, 25-17 e 25-22 il computo dei parziali.
Sfida al meglio delle 3 gare: il 9 maggio si giocherà al PalaFerraro di Cosenza.
L’Amaro Dhelios ritrova il successo
Secco 3-0 per l’Amaro Dhelios Reggio Calabria che emula la prima squadra, vincente a Valenza, nel playoff per la A2 contro la Negrini CTE Acqui Terme, e ritrova il successo.