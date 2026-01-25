L’Amaro Dhelios Reggio Calabria strappa un punto alla capolista Olimpia Pallavolo Bagnara.

Termina 2-3 al Boccioni.

Pubblico delle grandi occasioni per la società associata al network Sportspecialist con ricco gruppo dirigenziale al seguito.



I ragazzi di Mister Roberto Daquino non deludono le aspettative e fanno capire come il loro cammino sia ancora tutto da scrivere.

25-21,17-25,25-19,18-25 e 13-15 all’interno di una gara combattutissima e palpitante contro la battistrada.

Ottimo il primo set, con Cucè in evidenza.

Reazione veemente della formazione costiera nel secondo set.

Equiparati a parti invertite, terzo e quarto set.

Una battaglia il tie break con continui capovolgimenti di fronte.

Parte bene la formazione amaranto sul 3-0.

12-10 che fa ben sperare fino al ritorno del Bagnara con un parziale di 0-4, sfruttando qualche ingenuità dei locali.

Il finale è per l’Olimpia che continua la propria corsa in vetta.

La Dhelios strappa un punto davvero significativo, un buon viatico per la seconda parte di campionato e la corsa salvezza.

Per Capitan D’Agostino e compagni toccherà continuare su questa strada: importante la prossima trasferta di fine mese in casa del Paola.