L’Amaro Dhelios Reggio Calabria strappa un punto alla capolista Olimpia Pallavolo Bagnara.
Termina 2-3 al Boccioni.
Pubblico delle grandi occasioni per la società associata al network Sportspecialist con ricco gruppo dirigenziale al seguito.
I ragazzi di Mister Roberto Daquino non deludono le aspettative e fanno capire come il loro cammino sia ancora tutto da scrivere.
25-21,17-25,25-19,18-25 e 13-15 all’interno di una gara combattutissima e palpitante contro la battistrada.
Ottimo il primo set, con Cucè in evidenza.
Reazione veemente della formazione costiera nel secondo set.
Equiparati a parti invertite, terzo e quarto set.
Una battaglia il tie break con continui capovolgimenti di fronte.
Parte bene la formazione amaranto sul 3-0.
12-10 che fa ben sperare fino al ritorno del Bagnara con un parziale di 0-4, sfruttando qualche ingenuità dei locali.
Il finale è per l’Olimpia che continua la propria corsa in vetta.
La Dhelios strappa un punto davvero significativo, un buon viatico per la seconda parte di campionato e la corsa salvezza.
Per Capitan D’Agostino e compagni toccherà continuare su questa strada: importante la prossima trasferta di fine mese in casa del Paola.