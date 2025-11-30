È finalmente arrivata. L’Amaro Dhelios Reggio Calabria si sblocca in trasferta e, dopo un calendario complicatissimo che ha visto gli amaranto affrontare fin da subito tutte le big del girone, vince lontano dalle mura amiche. A Bisignano, è 2-3 per la squadra di Roberto Daquino, in una partita decisa solo all’ultimo punto: 25-23, 22-25, 25-17, 23-25, 6-15 i parziali.

Quella che si è disputata sul campo del Montalto è stata una battaglia sin dai primi scambi.

Una partita altalenante, con il vantaggio passato continuamente da una squadra all’altra, in un susseguirsi di emozioni. Fatta eccezione per il terzo e il quinto set, dove si è registrata una netta supremazia di gioco rispettivamente dei padroni di casa e degli amaranto, in questa gara nessuna delle due formazioni è riuscita a prendere il largo e creare un gap decisivo.

La partita è nata sotto i migliori auspici per la Dhelios, portatasi avanti nel primo set, salvo poi subire la rimonta dei locali. L’unico rammarico, in quel parziale, è stato quello di non chiudere la pratica pur essendo in vantaggio 22-18.

Ma nel secondo set, Capitan D’Agostino e soci si sono svegliati: in attacco a fare la differenza il Capitano e un ottimo Cucè, grazie ad un’intesa perfetta con il regista Seminara che ha sancito il successo del parziale amaranto.

Il terzo set ha registrato un inevitabile calo di concentrazione della Dhelios, con il Montalto che ha approfittato portandosi nuovamente in vantaggio. Nel quarto set, la gara sembrava ormai compromessa, ma Mister Daquino ha azzeccato i cambi: l’ingresso di De Marco la svolta. La frazione è comunque incerta, con una rimonta dal -6 e il proficuo ritorno in campo di Seminara. Determinanti al centro Liberatori e Giuliani, in una prova di squadra e di grande cuore che ha portato al 23-25 finale.

Il tie-break è stato, sorprendentemente, tutto in discesa: la Dhelios si scatena, batte forte e domina la frazione decisiva, chiudendo con un netto 6-15. Una vittoria meritata, costruita con la grinta e la compattezza di un gruppo che non si è mai arreso, nonostante le difficoltà iniziali. Importanti, nel momento della verità, i punti di Cucè e D’Agostino.

La posta in gioco era alta, ma la reazione del gruppo ha pagato. Questa vittoria, oltre ai due punti, regala grandissime motivazioni a tutta la squadra, che ha dimostrato di avere il carattere per lottare punto su punto e di poter finalmente voltare pagina.