L’Amaro Dhelios proverà a ruggire nei playout

L’Amaro Dhelios Reggio Calabria proverà a ruggire.

Non sarà facile.

La squadra di Roberto Daquino giocherà gara 1 di playout in casa della Sprovieri Volley Corigliano.



Sotto rete il 28 marzo alle 17 al PalaBrillia di Corigliano Calabro.

Sfida programmata al meglio delle due gare su tre.

Gara due, si giocherà l’11 aprile al Boccioni, casa degli amaranto.

Nell’ultima di stagione regolare fu successo per Corigliano, al tie-break 2-3, partita che palesare come la serie possa essere molto equilibrata.

Tutt’altra musica fu all’andata con un perentorio 3-0 della Sprovieri.

Anche nella prossima partita l’Amaro Dhelios non sarà al completo in quanto priva del centrale Lorenzo Geri.