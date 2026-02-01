L’Amaro Dhelios non riesce a violare il fattore campo

Passo indietro per la Dhelios.

Poteva essere l’occasione per riavvicinarsi alla zona playoff, ma così non è stato.



Dopo i due punti conquistati grazie ai tie break di Lamezia ed in casa contro Olimpia Bagnara, gli amaranto non riescono a violare il fattore campo della New Hospital Paola che vince tra le mura amiche 3-1.

Partono molto meglio gli amaranto della Dhelios.

Bene su tutti i fondamentali riuscendo a contrastare a muro l’attaccante più forte del club locale, Vuommaro.

la prima frazione termina 19-25.

Nel secondo set, la gara palesa giocate punto a punto.

La spunta Paola che sfrutta tanti problemi in ricezione dei reggini.

I locali ci prendono gusto e vinceranno anche terzo e quarto set mantenendo lo stesso andamento.

Esordio nella Dhelios per Matteo Foti, che sarà molto utile nella corsa salvezza.

Qualche rammarico c’è, ma la strada è ancora lunga e toccherà lottare per conquistare la migliore posizione possibile in chiave salvezza.

Questi i parziali: 19-25, 25-21, 25-20, 25-23.