L’Amaro Dhelios non riesce a violare il fattore campo

Passo indietro per la Dhelios.
Poteva essere l’occasione per riavvicinarsi alla zona playoff, ma così non è stato.
Dopo i due punti conquistati grazie ai tie break di Lamezia ed in casa contro Olimpia Bagnara, gli amaranto non riescono a violare il fattore campo della New Hospital Paola che vince tra le mura amiche 3-1.
Partono molto meglio gli amaranto della Dhelios.
Bene su tutti i fondamentali riuscendo a contrastare a muro l’attaccante più forte del club locale, Vuommaro.
la prima frazione termina 19-25.
Nel secondo set, la gara palesa giocate punto a punto.
La spunta Paola che sfrutta tanti problemi in ricezione dei reggini.
I locali ci prendono gusto e vinceranno anche terzo e quarto set mantenendo lo stesso andamento.
Esordio nella Dhelios per Matteo Foti, che sarà molto utile nella corsa salvezza.
Qualche rammarico c’è, ma la strada è ancora lunga e toccherà lottare per conquistare la migliore posizione possibile in chiave salvezza.
Questi i parziali: 19-25, 25-21, 25-20, 25-23.